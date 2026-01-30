Taraklı\'da Tavuk Çiftliği Denetlendi

Sakarya'nı Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı üretim yapan tavuk çiftliğinde ölü hayvanlar tespit edilirken, işletmeye biyogüvenlik kısıtlaması getirildi, işletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde tavuk çiftliklerine yönelik sürdürülen denetimler çerçevesinde, Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren bir tavuk çiftliği tespit edildi. Çevre, Doğa Koruma Timi ile Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yapılan kontrollerde, çiftlik içerisinde yerlerde ölü tavuk ve civcivlerin bulunduğu belirlendi. Denetimlerde, ölen hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmediği, tavuklara ait boş ilaç şişeleri ile çeşitli kimyasal içerikli plastik kutuların atık depolama kurallarına aykırı şekilde biriktirildiği belirlendi. Tespitler üzerine Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, eksiklikler giderilene kadar hayvan konulmamak üzere biyogüvenlik kısıtlaması getirildi. Ayrıca işletme sahibi hakkında 'çevreyi kasten kirletme' suçundan adli süreç başlatıldı. - SAKARYA