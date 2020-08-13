Tarih Osmangazi'de yaşıyor - Son Dakika

Tarih Osmangazi'de yaşıyor

Tarih Osmangazi'de yaşıyor Tayakadın Mahallesi Tarihi Dokusuna Yeniden Kavuşuyor Tarihi mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla eski Bursa'yı ortaya çıkaran Osmangazi Belediyesi, Tayakadın Mahallesi'nde 16.

Tarih Osmangazi'de yaşıyor

Tayakadın Mahallesi Tarihi Dokusuna Yeniden Kavuşuyor

BURSA - Tarihi mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla eski Bursa'yı ortaya çıkaran Osmangazi Belediyesi, Tayakadın Mahallesi'nde 16. ve 19 yüzyıldan kalma 11 Sivil Mimari Örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanarak Bursa Ticaret Borsası'nın kullanımına sunulan 5 SMÖ yapının açılışı gerçekleştirilirken, yeni inşa edilecek binanın ise temeli törenle atıldı. Bursa'nın geleneksel mimarisinin izlerini taşıyan yapılar, Bursa Evleri Kültür Adası ve Ördekli Kültür Merkezi ile bütünleşerek şehrin merkezinde yeni bir kültür ve turizm aksı oluşturacak.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi şehir Bursa'da gerçekleştirilen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile 'Eski Şehir'i ortaya çıkardıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışarak şehri yenilediklerini belirten Dündar, "Modern şehir inşa ediyoruz. Osmangazi, Osmanlı'yı kuran bir şehir. Dolayısıyla ilk dönem Osmangazi eserleri burada. Biz bu eserlerin ayakta kalan, yok olan, yıkılan ve toprağın altında kalan kısacası hepsiyle uğraşarak yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Restorasyon çalışmalarında kanunlarda bazı düzenlemeler olması gerektiğine dikkat çeken Dündar, "Binanın dış görüntüsünü mimari özelliğine uygun olarak muhafaza edelim ama içerideki fonksiyonları da bugüne uygun hale getirmemiz lazım. Bugün burada açılış ve temel atma töreniyle birlikte, bu yapıların yanında bizim kendi kültürümüzü, kendi mimarimizi ayağa kaldırıyoruz. İçeride odalar küçük olsa da, o küçük odalarda güzel bir yaşamın olduğunu, beraber yaşamın olduğunu görüyoruz. Yani sıkıntı evlerde değil, yeni modern mobilyalarının geniş olmasından kaynaklı. Ama bir huzur var burada. Çünkü, biz kendi mimarimiz, kendi inancımız ve kendi yaşantımıza göre bu evleri yaptık. En kısa sürede Ördekli Kültür Merkezi tarafından buraya kadar olan kısımdaki çalışmalarımız faaliyete geçecek. Tabi bunu belediye yapsın diye kimse beklemesin, belediye olarak planları geçirdik. Bazı kişi ve kurumlar çalışmalarını yapıyor. Bizler de cami etrafında kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ortayı atılan bazı eleştirilere de cevap veren Başkan Dündar, "Boş alan bina yapmışız. Evet, boş alana bina yaptık, başarabilen varsa gelsin buyursun onlar da yapsınlar. Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gelen bir iş adamı helikopterle geçerken çektiği bir fotoğrafı göndererek teşekkür etti. O bölge içerisinde o kötü yapılaşma içerisinde bir lalenin açtığını, bir güzelliğin ortaya çıktığını görmüş oluyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Tabi riskli bölgeler var. Riskli bölgede bulunan ve bizimle anlaşan vatandaşlar yaşadı. Anlaşmayanlar şimdi nasıl anlaşırız diye düşünüyorlar. İnşallah onlarla da görüşeceğiz, 'Eğer biz de bu işi istiyoruz' diyorlarsa anlaşıp onların da isteğini yerine getireceğiz. Şehrin hem çöküntü bölgelerini hem imara açılmamış kaçak yapılaşmaların olduğu bölgeleri imara uygun şekilde modern yapılarla donatacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarihi dokuyu ortaya çıkarmak, Osmangazi Belediyesi'nin işidir" diyen Başkan Dündar, tarihi mirasın korunması konusunda 6 ödül aldıklarını hatırlattı. Tarihi Kentler Birliği'nin Bursa'da kurulduğunu kaydeden Dündar, "Şu anda Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı ile birlikte okul görevi görüyor. Türkiye'yi dörde bölmüşler, üçer aylık periyotlar halinde çalışmalar yapıyorlar. İşte bu çalışmalarda örnek Osmangazi Belediyesi'dir. Çünkü, Osmangazi kurucu bir şehir" dedi.

Hisar bölgesinde tarihi dokunun yeniden ortaya çıktığı Oruçbey Caddesi'nin açılışını Salı günü Turizm ve Kültür Bakanı Yardımcısı'nın katılımıyla gerçekleştireceklerini belirten Dündar, "Bizde iş bitmez. Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün 31 farklı noktada şantiyesi var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 45 mahallede 186 noktada çalışması var. Salı günü inşallah Turizm Bakanı Yardımcımız gelecek. Onun katılımıyla Oruçbey Caddesi ve Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Tahtakale Han ve buraya doğru geleceğiz" diyerek açılışların devam edeceğinin müjdesini verdi.

Hisar bölgesindeki çalışmalardan da bahseden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar'a özel kanun çıkarmamız lazım. O bölgenin bir tarihi dokusu var. Dışarıdan orası da güzel. Ama içeri gir, bir tane bile koltuk koyamazsın. Bununla ilgili özel bir düzenleme yapabilirsek, buna mahsus birçok devletimiz özel bankalar aracılığıyla krediler veriyor. Oradaki yapılarla ilgili bir ödeme yapılırsa Hisar Bölgesini biz kısa sürede ayağa kaldırırız. Hisar, bizim hedefimiz. Allah'ın izniyle o bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Surların içerisinde kalan Bursa'yı yeniden ayağa kaldıracağız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki sanal ortamda gördüğümüz Hisarı ortaya çıkartacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında Bursa Ticaret Borsası ve Osmangazi Belediyesi'ne Bursa'nın eski yüzünü ortaya çıkarmak ve tarihi dokusunu yeniden insanlarımızın temaşasına sunmanın güzel bir örneğini gösterdikleri için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Osmangazi bizim payitaht şehrimizin merkezi. Ne yapsanız altın değerinde önem kazanıyor. Özellikle tarihi dokunun ortaya çıkması insanımızın adeta nefes almasını ve yüreğinin hoşlanmasına sebep oluyor. Bu anlamda özellikle sayın başkanımızın biraz önce bahsettiği Hisar Projesi aslında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce belediye başkanımızın yeni dönemde yapacağı icraatlarla ilgili sunumunda aktardığında muzdarip olduğumuz bir konuydu. Çok büyük bir alan Bursa'mızın fetih merkezi. Hisarın bir plato olarak ortaya çıkacak olması ve akabinde yeniden tarihi hanlar bölgesindeki 500 dönümlük alanın büyükşehir belediye başkanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte açığa çıkacak olması Bursa'da aslında herkesin hayali olan tarihi bir platonun ortaya çıkması demektir" dedi.

Konuşmaların ardından Bursa evlerinin açılışı ve yeni yapılacak olan evlerin temel atma törenleri gerçekleştirildi. Tören hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.

Tarih Osmangazi'de yaşıyor

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarih Osmangazi'de yaşıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde         
16:01
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü         
15:13
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı         
14:37
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı         
12:57
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin         
12:21
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı         
12:17
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu         
10:24
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı         
09:23
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu         
00:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 21:19:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarih Osmangazi'de yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei