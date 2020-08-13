Tarih Osmangazi'de yaşıyor - Son Dakika

Tarih Osmangazi'de yaşıyor

Tayakadın Mahallesi Tarihi Dokusuna Yeniden Kavuşuyor

BURSA - Tarihi mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla eski Bursa'yı ortaya çıkaran Osmangazi Belediyesi, Tayakadın Mahallesi'nde 16. ve 19 yüzyıldan kalma 11 Sivil Mimari Örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanarak Bursa Ticaret Borsası'nın kullanımına sunulan 5 SMÖ yapının açılışı gerçekleştirilirken, yeni inşa edilecek binanın ise temeli törenle atıldı. Bursa'nın geleneksel mimarisinin izlerini taşıyan yapılar, Bursa Evleri Kültür Adası ve Ördekli Kültür Merkezi ile bütünleşerek şehrin merkezinde yeni bir kültür ve turizm aksı oluşturacak.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi şehir Bursa'da gerçekleştirilen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile 'Eski Şehir'i ortaya çıkardıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışarak şehri yenilediklerini belirten Dündar, "Modern şehir inşa ediyoruz. Osmangazi, Osmanlı'yı kuran bir şehir. Dolayısıyla ilk dönem Osmangazi eserleri burada. Biz bu eserlerin ayakta kalan, yok olan, yıkılan ve toprağın altında kalan kısacası hepsiyle uğraşarak yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Restorasyon çalışmalarında kanunlarda bazı düzenlemeler olması gerektiğine dikkat çeken Dündar, "Binanın dış görüntüsünü mimari özelliğine uygun olarak muhafaza edelim ama içerideki fonksiyonları da bugüne uygun hale getirmemiz lazım. Bugün burada açılış ve temel atma töreniyle birlikte, bu yapıların yanında bizim kendi kültürümüzü, kendi mimarimizi ayağa kaldırıyoruz. İçeride odalar küçük olsa da, o küçük odalarda güzel bir yaşamın olduğunu, beraber yaşamın olduğunu görüyoruz. Yani sıkıntı evlerde değil, yeni modern mobilyalarının geniş olmasından kaynaklı. Ama bir huzur var burada. Çünkü, biz kendi mimarimiz, kendi inancımız ve kendi yaşantımıza göre bu evleri yaptık. En kısa sürede Ördekli Kültür Merkezi tarafından buraya kadar olan kısımdaki çalışmalarımız faaliyete geçecek. Tabi bunu belediye yapsın diye kimse beklemesin, belediye olarak planları geçirdik. Bazı kişi ve kurumlar çalışmalarını yapıyor. Bizler de cami etrafında kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ortayı atılan bazı eleştirilere de cevap veren Başkan Dündar, "Boş alan bina yapmışız. Evet, boş alana bina yaptık, başarabilen varsa gelsin buyursun onlar da yapsınlar. Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gelen bir iş adamı helikopterle geçerken çektiği bir fotoğrafı göndererek teşekkür etti. O bölge içerisinde o kötü yapılaşma içerisinde bir lalenin açtığını, bir güzelliğin ortaya çıktığını görmüş oluyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Tabi riskli bölgeler var. Riskli bölgede bulunan ve bizimle anlaşan vatandaşlar yaşadı. Anlaşmayanlar şimdi nasıl anlaşırız diye düşünüyorlar. İnşallah onlarla da görüşeceğiz, 'Eğer biz de bu işi istiyoruz' diyorlarsa anlaşıp onların da isteğini yerine getireceğiz. Şehrin hem çöküntü bölgelerini hem imara açılmamış kaçak yapılaşmaların olduğu bölgeleri imara uygun şekilde modern yapılarla donatacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarihi dokuyu ortaya çıkarmak, Osmangazi Belediyesi'nin işidir" diyen Başkan Dündar, tarihi mirasın korunması konusunda 6 ödül aldıklarını hatırlattı. Tarihi Kentler Birliği'nin Bursa'da kurulduğunu kaydeden Dündar, "Şu anda Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı ile birlikte okul görevi görüyor. Türkiye'yi dörde bölmüşler, üçer aylık periyotlar halinde çalışmalar yapıyorlar. İşte bu çalışmalarda örnek Osmangazi Belediyesi'dir. Çünkü, Osmangazi kurucu bir şehir" dedi.

Hisar bölgesinde tarihi dokunun yeniden ortaya çıktığı Oruçbey Caddesi'nin açılışını Salı günü Turizm ve Kültür Bakanı Yardımcısı'nın katılımıyla gerçekleştireceklerini belirten Dündar, "Bizde iş bitmez. Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün 31 farklı noktada şantiyesi var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 45 mahallede 186 noktada çalışması var. Salı günü inşallah Turizm Bakanı Yardımcımız gelecek. Onun katılımıyla Oruçbey Caddesi ve Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Tahtakale Han ve buraya doğru geleceğiz" diyerek açılışların devam edeceğinin müjdesini verdi.

Hisar bölgesindeki çalışmalardan da bahseden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar'a özel kanun çıkarmamız lazım. O bölgenin bir tarihi dokusu var. Dışarıdan orası da güzel. Ama içeri gir, bir tane bile koltuk koyamazsın. Bununla ilgili özel bir düzenleme yapabilirsek, buna mahsus birçok devletimiz özel bankalar aracılığıyla krediler veriyor. Oradaki yapılarla ilgili bir ödeme yapılırsa Hisar Bölgesini biz kısa sürede ayağa kaldırırız. Hisar, bizim hedefimiz. Allah'ın izniyle o bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Surların içerisinde kalan Bursa'yı yeniden ayağa kaldıracağız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki sanal ortamda gördüğümüz Hisarı ortaya çıkartacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında Bursa Ticaret Borsası ve Osmangazi Belediyesi'ne Bursa'nın eski yüzünü ortaya çıkarmak ve tarihi dokusunu yeniden insanlarımızın temaşasına sunmanın güzel bir örneğini gösterdikleri için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Osmangazi bizim payitaht şehrimizin merkezi. Ne yapsanız altın değerinde önem kazanıyor. Özellikle tarihi dokunun ortaya çıkması insanımızın adeta nefes almasını ve yüreğinin hoşlanmasına sebep oluyor. Bu anlamda özellikle sayın başkanımızın biraz önce bahsettiği Hisar Projesi aslında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce belediye başkanımızın yeni dönemde yapacağı icraatlarla ilgili sunumunda aktardığında muzdarip olduğumuz bir konuydu. Çok büyük bir alan Bursa'mızın fetih merkezi. Hisarın bir plato olarak ortaya çıkacak olması ve akabinde yeniden tarihi hanlar bölgesindeki 500 dönümlük alanın büyükşehir belediye başkanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte açığa çıkacak olması Bursa'da aslında herkesin hayali olan tarihi bir platonun ortaya çıkması demektir" dedi.

Konuşmaların ardından Bursa evlerinin açılışı ve yeni yapılacak olan evlerin temel atma törenleri gerçekleştirildi. Tören hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.