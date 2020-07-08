Tarihe geçen Büyük Besteciler

Eserlerinin öyküsü ve yaşamlarının detaylarını okura sunan kitapta; Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Richard Wagner, Pyotr İlyiç Çaykovski, Ludwig van Beethoven, Richard Strauss ve Frédéric Chopin gibi onlarca sanatçı görselleriyle birlikte yer alıyor.



New York Times yazarı ve Pulitzer Eleştiri Ödülü sahibi Harold C. Schonberg kitabında kimi küçük yaşta şöhreti yakalayan, kimi milyonlar kazanan; bir başkası en iyi bestelerini sağırken ortaya koyan, bir diğeri çalışmalarıyla müzik tarihini kökten değiştiren bestecilerin hikayelerini sunuyor.



Kitap VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura sunuluyor.