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Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio kentinde bulunan tarihi Alamo Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında arkeologlar 3 insan kalıntısına rastladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Antonio kentinde bulunan tarihi Alamo Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında arkeologlar 3 insan kalıntısına rastladı.
Teksas Eyaleti'ndeki 300 yıllık yapının restorasyonu için yapılan hazırlık kazıları sırasında Keşişler Mezar Odası ve Alamo Kilisesi nefinde ortaya çıkan 3 insan kalıntılarının bir çocuk, bir genç ve bir yetişkine ait olduğu tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:33
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