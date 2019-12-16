Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı - Son Dakika Dünya

Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio kentinde bulunan tarihi Alamo Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında arkeologlar 3 insan kalıntısına rastladı.

Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Antonio kentinde bulunan tarihi Alamo Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında arkeologlar 3 insan kalıntısına rastladı.


Teksas Eyaleti'ndeki 300 yıllık yapının restorasyonu için yapılan hazırlık kazıları sırasında Keşişler Mezar Odası ve Alamo Kilisesi nefinde ortaya çıkan 3 insan kalıntılarının bir çocuk, bir genç ve bir yetişkine ait olduğu tahmin ediliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, San Antonio, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:33 
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