Tarihi Alamo Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında 3 insan kalıntısına rastlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Antonio kentinde bulunan tarihi Alamo Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında arkeologlar 3 insan kalıntısına rastladı.



Teksas Eyaleti'ndeki 300 yıllık yapının restorasyonu için yapılan hazırlık kazıları sırasında Keşişler Mezar Odası ve Alamo Kilisesi nefinde ortaya çıkan 3 insan kalıntılarının bir çocuk, bir genç ve bir yetişkine ait olduğu tahmin ediliyor.