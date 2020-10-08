Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm noktalarından olan Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde, kış öncesi bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan kış öncesi belediyeye bağlı ekipler her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, Balıklıgöl'ü besleyen ve tarihi çarşılar bölgesindeki hanlardan bağlantılı olarak devam eden tahliye kanallarına girerek buralardaki çamur ve birikmiş atıkları çıkardı.

Bölgeye gelen turistlerle esnafın etkilenmemesi için günün ilk saatlerinde başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Yüksek miktarda çamur ve atığın çıkarılmasıyla suyun daha da berraklaşması sağlandı.

Alt yapının yanı sıra ekipler, Balıklıgöl'de temizlik ve hijyen çalışmaları da gerçekleştirdi. Özel giysilerle platoya gelen ekipler tarihi, turistik alanlarla ibadet bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti.