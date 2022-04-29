Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolunda - Son Dakika
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Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolunda

29.04.2022 12:18

Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolundaARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde birbirini tamamlayan ve tam daire özelliği taşıyan tarihi "Çifte Köprüler" Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Artvin Valiliğince UNESCO listesine alınması için girişimlerde bulunuldu Artvin'in Arhavi...

Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolunda

ARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde birbirini tamamlayan ve tam daire özelliği taşıyan tarihi "Çifte Köprüler" Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Artvin Valiliğince UNESCO listesine alınması için girişimlerde bulunuldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Osmanlı mimarisi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan "Çifte Köprüler", asırlara meydan okuyor. İlçeye Bağlı Ortacalar bölgesinde Kamilat ve Soğucak dereleri üzerinde birbirini tamamlayacak şekilde konumlandırılan köprüler, 18. yüzyılda moloz ve kesme taşlarla Osmanlı mimarisi şeklinde inşa edilmiş durumda. Tarihi çifte köprüler için bölge halkı bugünlerde farklı bir heyecan yaşıyor. Artvin Valiliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından köprülerin UNESCO listesine alınması için girişimler başlatıldı.

"Çifte köprülerin UNESCO listesine alınması bölgemiz için oldukça önemli"

Ak Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta köprüler üzerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Balta açıklamasında "çifte köprüler bölgemizin ve Artvin'in en önemli tarihi varlıklarından birisidir dedi. Çiftte köprüler olarak tanınan estetik bakımından tarihi bakımından oldukça önemli olan çifte köprülerin dünya mirası listesine alınmasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Valiliğimizce Yürütülmekte olan bir çalışma var. Eğer bu nadide eserler dünya mirası listesine alınırsa tabiatıyla bütün dünyada bu eserlerin tanınması ve daha çok turist gelmesi diğer eserlerle ilgili yatırımlarda ekstra kaynak sağlanması acısından çok önemli gelişme oldu.

Bu eserler mimarı bakımdan, estetik bakımından bambaşka bir yeri var. İki tane devasa köprünün bir iki vadinin birleştiği noktasında yer alıyor. İnşallah dünya mirası listesine de dahil olur" ifadelerini kullandı.

Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolunda
Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolunda
Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolunda
Tarihi çifte köprüler UNESCO listesi girme yolunda

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Osmanlı, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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