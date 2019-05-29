Tarihi eser operasyonu

- Ele geçirilen tarihi eserler, arama dedektörleri ve silahlardan görüntülerBalıkesir'de eş zamanlı tarihi eser operasyonuAlınan bilgiye göre Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler örgütlü olarak "Tarihi Eser ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" yapan şahıslara yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde 11 ev ve işyerine eş zamanlı operasyon yaptı.Bigadiç ilçesi Çekirdekli mahallesinde 6, Fethibey mahallesinde 2, Balatlı mahallesinde 1 ve Altıeylül ilçesi Balıklı mahallesinde 1 olmak üzere 10 şüpheliye ait toplam 11 ev ve eklentileri ile iş yeri ve araçlarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonlar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet tabanca fişeği, 65 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hassas terazi, 1 adet heykel, 1 adet bilezik, 3 adet mermer sütun başı, 67 adet tarihi yüzük, 374 adet sikke, 727 adet tarihi obje, 10 adet define arama detektörü, 9 adet detektör kulaklık, 1 adet büyüteç, 2 adet detektör kumandası, 3 adet kazma ve 3 adet kürek ele geçirildi.Ayrıca bu güne kadar şüphelilere yönelik icra edilen 4 ayrı operasyonel faaliyette 9 şüpheli yakalanırken, 109 adet uyuşturucu hap, 1 adet gümüş sikke, 1 adet ekskavatör, 6 adet define arama detektörü ve 5 adet tarihi obje ele geçirilmiştir.Öte yandan olaylarla ilgili olarak A.A., İ.A., A.A., A.K., B.B., G.A., İ.K., İ.D., M.Ç. ve A.T. isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.