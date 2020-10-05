Tarihi konakların restorasyonu devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarihi konakların restorasyonu devam ediyor.

Osmaneli, Anadolu'da yolların buluştuğu, suların kavuştuğu verimli topraklar üzerinde yer alan, iklimi, doğası ile çok değerli bir kent olması sebebiyle tarih boyunca 18 medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmaneli, bu medeniyetlerden geriye kalan bir çok tarihi ve kültürel değerlere sahip. Bunlardan en önemlisi tarihi Osmaneli konaklarıdır.

"350 bin metrekarelik sit alanımız da 150 adet tescilli konak ve eski evler bulunmaktadır"

İlçedeki tarihi konakların restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "350 bin metrekarelik sit alanımız da 150 adet tescilli, toplamda da 500'e yakın konak ve eski evler bulunmaktadır. Osmaneli Belediyesi konakların restorasyona büyük önem veriyor. Yaptığımız Projelerle Kültür ve Turizm Bakanlığının, kalkınma ajansının, Tarihi Kentler Belediyeler Birliğinin, Bilecik Valiliği Kültür Fonlarının desteklerinden yararlanıyoruz. Üniversitelerimizden de restorasyon proje uygulamalarından yararlanıyoruz. Özel sektörümüzde restorasyonlarımıza destek veriyor. Şirketlerimiz malzeme desteği sağlayarak restorasyonlarımıza destek oluyor. Osmaneli Belediyesi kendi bünyesinde oluşturduğu Restorasyon Bölümünü oluşturan mimar, mühendis kadroları, restorasyon, ahşap, duvar, taş, sıva ustaları, ahşap atölyesi, kaynak atölyesi, elektrik atölyesi ve çalışanları ile Osmaneli Konaklarını eski muhteşem görünümlerine kavuşturuyor. Restorasyonlarımıza destek olan tüm kurum, kuruluş ve özel sektör şirketlerine ve restorasyon ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK