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Tarihi Kozan kalesi eteklerinde yangın

42 dakika önce

Tarihi Kozan kalesi eteklerinde yangınADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerindeki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde orman yangını çıktı.

Tarihi Kozan kalesi eteklerinde yangın

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerindeki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde orman yangını çıktı.

Rüzgarında etkisi ile giderek büyüyen yangın Tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan belediyeye ait sosyal tesisler ile manastır piknik alanı ve kale yürüyüş yolunun bulunduğu alanda etkili oldu. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edilirken olumsuz hava şartları nedeniyle yangına havadan müdahale edilemediği kaydedildi. Yangın kızılçam ve zeytinlik alanda etkili oldu.

Yangının meydana geldiği nokta yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgeye ambulans ta sevk edildi. Öte yandan kale eteklerine yakın olan yerleşim yerlerindeki vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken yangının başladığı saatten itibaren kaleye gezmek için araçları ile veya yaya olarak çıkan vatanadaşlar da dahliye edildi.

Yangına müdahale devam ediyor.

Tarihi Kozan kalesi eteklerinde yangın

Kozan Kalesi, Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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