Tarihi mekanlar ziyarete açıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tarihi mekanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinde ziyaretler başladı.

Bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe bürünen tarihi ve turistik yerler ziyarete açıldı.

İlçenin Bağlar köyünde bulunan Seyyid Taha ve Seyyid Abdullah türbeleri ile Kayme Sarayı ve Taş Köprü'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Tarihi mekanlara sosyal mesafe kuralına uyularak alınan vatandaşlar, uzun bir aranın ardından ziyaret ettikleri tarihi mekanları gezdi, bol bol fotoğraf çekti.

Nehri İnanç Turizmi Köyü Derneği Başkanı Azad Çiftçi, yaptığı açıklamada, yaklaşık üç aydır kapalı olan tarihi yerlerin artık ziyarete açıldığını söyledi.

Maske takan vatandaşların dezenfekte işleminin ardından içeri alındığını anlatan Çiftçi, hayatın normalleşmesiyle ziyaretçi sayısında artış beklediklerini kaydetti.

Ziyaretçilerden Yusuf Akdeniz de "Salgın nedeniyle uzun zamandır tarihi mekanlarımız kapalıydı. Normalleşme sürecini fırsat bilerek bu mekanları ziyarete geldik. Burada çok önemli zatların türbeleri var. İnşallah en kısa zamanda il dışından gelen misafirlerimizi de burada ağırlarız." dedi.