Tarihi Moro Referandumunun İkinci Ayağında Oy Sayımı Sürüyor

Filipinler
'in güneyindeki Moro Müslümanlarına daha kapsamlı bir özerklik sağlanmasını öngören referandumun ikinci ayağında oy sayım işlemi sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Cotabato'da "evet" oyları, Lanao del Norte'de "hayır" oyları önde gidiyor.
Filipinler'de Mindanao
eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut yapıdan çok daha kapsamlı özerklik sağlayacak Bangsamoro Organik Yasası (BOL) çerçevesinde kurulan yeni yapıya dahil olmak için düzenlenen referandumun ikinci ayağında resmi olmayan sonuçlar belli oldu.
Buna göre, Kuzey Cotabato'daki seçim noktalarının ikisi dışında diğerleri, yeni kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne (BARMM) dahil edilmeyi kabul ederken, Lanao Del Norte'deki seçim bölgeleri ise bu yapıya dahil olmayı reddetti.
Resmi olmayan ve şimdiye kadar sayılan oylara göre, Kuzey Cotabato'daki seçim yerleşkelerinin tümünde yaklaşık 140 bin "evet" oyu çıkarken, "hayır" oyları yaklaşık 70 bin civarlarında seyrediyor.
Referandumun düzenlendiği belediyelerden Pigcawayan'da 16 bin "evet" ve 14 bin "hayır", Pikit'te 40 bin "evet" ve 800 "hayır", Midsayap'ta 25 bin "evet" ve 20 bin "hayır", Kabacan'da 25 bin "evet" ve 13 bin "hayır", Carmen'de 26 bin "evet" ve bin 800 "hayır", Tulunan'da 2 bin 900 "evet" ve 9 bin "hayır", Aleosan'da 7 bin "evet" ve 12 bin "hayır" oy çıktı.
Lanao del Norte'deki seçim bölgelerinde ise toplamda 420 bin "evet" oyuna karşılık 937 bin "hayır" oyu kullanıldı.
Lanao del Norte'deki belediyelerden Baloi'de 69 bin "evet" ve 156 bin "hayır", Munai'de 68 bin "evet" ve 158 bin "hayır", Nunungan'da 70 bin "evet" ve 157 bin "hayır", Pantar'da 74 bin "evet" ve 152 bin "hayır", Tagoloan'da 68 bin "evet" ve 158 bin "hayır" ve Tangkal'da 69 bin "evet" ve 156 bin "hayır" şeklinde oy çıktı.
Bu sonuçlara göre, Kuzey Kotabato'da BOL kapsamında referanduma gidilen ve "evet" oylarının önde çıktığı seçim noktaları BARMM'ye dahil edilecek.
Lanao den Norte'de ise BOL kapsamında halk oylamasına gidilen seçim yerleri BARMM'ye dahil edilmeyecek.
Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.
Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.
Yeni düzenlemeyle Bangsamoro Özerk Hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.
Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.
Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.
Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim, enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.
Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.