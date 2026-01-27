Tarihi Tuzla Köprüsü Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Tarihi Tuzla Köprüsü Ulaşıma Kapandı

Tarihi Tuzla Köprüsü Ulaşıma Kapandı
27.01.2026 11:42
Yozgat'taki Tuzla Köprüsü, ağır tonajlı araçlar nedeniyle zarar gördü ve ulaşıma kapatıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Sekili Köyü mevkisinde Delice Irmağı üzerinde bulunan ve ağır tonajlı araçların da geçmesi nedeniyle zarar gören tarihi Tuzla Köprüsü yöre halkının da talebiyle ulaşıma kapatıldı, ulaşım yeni köprü tamamlanıncaya kadar tali yoldan verilmeye başlandı.

Yozgat'ta yöre halkı tarafından "Sekili Köprüsü" olarak da adlandırılan Tuzla Köprüsü yapıldığı tarihten itibaren Yozgat ve Kırşehir illerini ve bu illere bağlı, ilçe, belde ve köyleri birbirine bağladı. Kızılırmak Nehri'nin en uzun kolu olan Delice Irmağı üzerinde yer alan 60 metre uzunluğundaki köprü üzerinde kitabe olmadığı için kim tarafından ve ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. 13. yüzyılda Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi köprü 2019-2020 yıllarında restore edilip, ulaşıma açıldı. Bölgede bulunan tuz mağaralarından çıkarılan kaya tuzunun yüksek tonajlı araçlarla köprü üzerinden taşınması sonucu tarihi köprü, kısa sürede yıprandı, çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Köylülerin talebi doğrultusunda köprü ulaşıma kapatılıp, ırmak üzerine geçici yol yapıldı. Tarihi köprü yakınında yaptırılan yeni köprünün ise bağlantısı yapılarak bu yıl ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Irmak kenarlarına doğru küçülen toplam dört adet sivri kemerli açıklıktan oluşan ve tamamen kesme taştan inşa edilen köprünün üst kısmında düzgün kesme taştan yapılmış korkuluklar yer alıyor. En büyük kemeri yaklaşık 11,20 metre açıklığında ve 5,50 metre yüksekliğinde olan yapı, 4,20 ile 4,50 metre genişliğe sahip.

Mustafa Mengüşoğlu, köprünün tarihinin çok eski olduğunu belirterek, "Bu 2019-2020 arası restore edildi, devlet tarafından. Çöküntü olduğu için 500 metre ileri aldılar köprüyü. Yozgat ile Kırşehir bölgesini, Çiçekdağı bölgesini bağlıyor birbirine. En azından bir 60-70 köyü var burada" diye konuştu.

Köprünü hemen yanında yer alan Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kızılca Köyü'nden Hacı Yılmaz ise, "Tarihi köprümüzü restore ettiler ama düzen tutmadı. Kapattılar. Şimdi yeni köprü yapıldı. Bura ulaşıma kapalı. Buradan hemen hemen 45-50 köy yararlanıyordu" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yozgat, Tuzla, Çevre, Yerel, Son Dakika

