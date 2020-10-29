Tarihi "Urfa sokakları" turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Tarihi "Urfa sokakları" turizme kazandırılıyor

29.10.2020 10:59

Şanlıurfa'da "eski Urfa" olarak bilinen bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırılan sokaklar turizme kazandırılacak.

Şanlıurfa'da "eski Urfa" olarak bilinen bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırılan sokaklar turizme kazandırılacak.

Türkiye'nin önemli sokak cephe iyileştirme çalışmalarından birinin yürütüldüğü kentte, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 16 ayrı sokakta orijinaline uygun cephe sağlıklaştırması ve iyileştirmesi yaparak tarihe sahip çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokaklarda cephelerin niteliksiz beton, betonarme, briket gibi eklentilerinden arındırılan bölümlerinde duvar yüzeylerini temizliyor, raspa, taraklama ve derzlerini yaparak sağlamlaştırıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından sokakların turizme kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, göreve geldikleri günden bugüne kadar "Tarihi Urfa evleri ve sokaklarını" aslına uygun restore ederek tarihe sahip çıktıklarını söyledi.

Kentte tarihin yeniden canlanacağını dile getiren Beyazgül, söz konusu sokak ve mahallelerin yanı sıra şehrin diğer tarihi hanları, camileri ve eski Urfa evlerinde benzer çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Beyazgül, kentteki tarihi yapıların daha fazla gün yüzüne çıkacağına dikkati çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri olan tarihi Urfa evleri ve sokaklarını aslına uygun restore ederek sahip çıkıyoruz. Uzman ekiplerimizle hassasiyetle üzerinde durarak planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok tarihi eseri restore ettik, tarihi değeri olan yapıları kültür merkezi olarak şehrimize kazandırdık." dedi.

Şehrin tarihi dokusunu korumaya çalıştıklarına işaret eden Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa genelinde, tarihi hanlarda, camilerde, eski Urfa evlerinde, sokaklarında yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden hassasiyetle gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmayı tamamladık. Bugün tarihi Bıçakçı Mahallesi'nde cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklaştırması çalışmalarımız devam ediyor. Bu mahalledeki tarihi ve kültürel mirasa sahip 16 sokakta orijinaline uygun cephe sağlıklaştırması ve iyileştirmesi yaparak kadim tarihimize sahip çıkıyoruz. Tarihin başkenti olan Şanlıurfa'mızda yerli ve yabancı misafirlerimiz tarihi Urfa sokaklarında ve evlerinde dolaşırken, nahit taşların serinliğini, özgün mimarimizin derin manalarını hissedecekler."

Taş ustası 60 yaşındaki Esat Çoban da yaklaşık yarım asırdır taş ustalığı yaptığını belirtti.

Bölgede nahit taşının çok yaygın olduğunu anlatan Çoban, "Yıllarca taş ustalığı yaptım. Emekli olunca da belediye beni çağırdı. Şu anda Urfa sokaklarındaki taşları temizliyoruz. Attığım her tarak Osmanlı'yı ve tarihi canlandırıyor. Günümüzde insanlarımız bu tarihi taşların ve sokakların kıymetini bilmemiş ve kötü kullanmış. Şu anda belediyemiz burada temizlik ve restore çalışması yapıyor. Bu önemli görevde yer aldığım için çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Tarihi Urfa sokakları turizme kazandırılıyor
Tarihi Urfa sokakları turizme kazandırılıyor
Tarihi Urfa sokakları turizme kazandırılıyor
Tarihi Urfa sokakları turizme kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Restorasyon, Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi 'Urfa sokakları' turizme kazandırılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor         
11:04
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı         
09:08
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:13:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi "Urfa sokakları" turizme kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei