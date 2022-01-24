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Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı - Son Dakika

Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı

24.01.2022 08:59

Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdıADANA Adana'nın Karaisalı ilçesi bulunan tarihi Varda Köprüsü, kar ve sis altındaki kış manzarası ile adeta göz kamaştırdı.

Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı

ADANA Adana'nın Karaisalı ilçesi bulunan tarihi Varda Köprüsü, kar ve sis altındaki kış manzarası ile adeta göz kamaştırdı.

Adana'nın Karaisalı ilçesi Hacıkırı Mahallesi'nde 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edilen ve yöre halkı tarafından da 'Koca Köprü' olarak anılan Varda Köprüsü, dört mevsim ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından turistler ve fotoğrafçıların bölgedeki başlıca gezi noktaları arasında ilk sırada yer alan tarihi köprü, kışın da masalsı görüntüler veriyor.

Türkiye genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği günlerde doğa fotoğrafçısı Osman Demirden tarafından drone ile görüntülenen Varda Köprüsü, beyaza bürünen çevresi ve sis altındaki manzarası ile adeta göz kamaştırdı.

Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı
Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı
Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı

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Karaisalı, Almanlar, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Varda Köprüsü kar ve sis manzarası ile göz kamaştırdı - Son Dakika
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