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Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavuruyor - Son Dakika
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Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavuruyor

Premier Lig'e bu sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United, 3 ödül birden kazandı. Erik ten Hag, ayın menajeri seçilirken, Alejandro Garnacho en güzel gol ve Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülünü aldı. Manchester United, Kasım ayında oynadığı 3 maçı da kazanmayı başarmıştı.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig\'i kasıp kavuruyor
08.12.2023 - 17:20,  Güncelleme: 17:24
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İngiltere Premier Lig'e bu sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United Kasım ayında adeta küllerinden doğdu.

3 ÖDÜL BİRDEN ALDILAR

Özellikle sezon başında aldığı sonuçlarla eleştirilerin hedefi olan İngiliz devi, Premier Lig'de Kasım ayında 3 ödül birden kazandı.

KASIM AYINDA YENİLMEDİLER

Takımın deneyimli antrenörü Erik ten Hag, Kasım'da ayın menajeri seçildi. Alejandro Garnacho, Kasım ayının en güzel golü; Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında oynadığı 3 maçı da kazandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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