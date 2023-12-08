İngiltere Premier Lig'e bu sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United Kasım ayında adeta küllerinden doğdu.
Özellikle sezon başında aldığı sonuçlarla eleştirilerin hedefi olan İngiliz devi, Premier Lig'de Kasım ayında 3 ödül birden kazandı.
Takımın deneyimli antrenörü Erik ten Hag, Kasım'da ayın menajeri seçildi. Alejandro Garnacho, Kasım ayının en güzel golü; Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında oynadığı 3 maçı da kazandı.
Son Dakika › Futbol › Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavuruyor - Son Dakika