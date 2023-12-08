Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig\'i kasıp kavuruyor

İngiltere Premier Lig'e bu sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United Kasım ayında adeta küllerinden doğdu.

3 ÖDÜL BİRDEN ALDILAR

Özellikle sezon başında aldığı sonuçlarla eleştirilerin hedefi olan İngiliz devi, Premier Lig'de Kasım ayında 3 ödül birden kazandı.

KASIM AYINDA YENİLMEDİLER

Takımın deneyimli antrenörü Erik ten Hag, Kasım'da ayın menajeri seçildi. Alejandro Garnacho, Kasım ayının en güzel golü; Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında oynadığı 3 maçı da kazandı.