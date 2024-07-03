Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

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Acun Ilıcalı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını kutladı. Uzun yıllardır sadece siyah renk kıyafetler giyen Acun Ilıcalı'nın beyaz gömlek giydiği gören kullanıcılar ''Beyaz gömlek giyildiyse gönlünü kaptırmış demek'' yorumları yapıldı.

03.07.2024 08:31  Güncelleme: 08:56
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Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

ACUN ILICALI KURAL BOZDU

Altunkaya ile baş başa yemeğe çıkan Acun Ilıcalı, 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün. Devamını biliyorsun zaten" ifadelerini kullandı. Altunkaya'nın gösterişli pastası dikkat çekerken uzun yıllardır hep siyah renk kıyafetler tercih eden Acun Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki büyük tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Acun Ilıcalı'nın beyaz gömleği için yapılan yorumlar...

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı, Ünlüler, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Gökmen Karaçay: ulan biz yapsak bunu ahlaksız oluyoz ünlüler yapınca aşk meyvesi 40 2 Yanıtla
    ferhat eser: buyrun bende ünlüyüm birseymi vardı? 5 6 Furkan Zeren: aradığım yorum 6 1
  • ferhat eser: gittikçe fatih üreğe benziyor 16 1 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: botoks dan belli olmuyor beyaz mi siyah mi giyinmiş 14 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bu yakında kırmızıda giyer merak etmeyin 13 2 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Mor giyer 8 1
  • Özlem Çağlıyan: Babam yaşında adam daha karı kızla uğraşıyor. 3 0 Yanıtla
  • Aylin null: bu adam da gerçek aşkını bulamadı bu kadın sanıyor musunuz acunu seviyo. parasını seviyor pozlardan belli hiç içten değil kadın. ben anlarım 2 0 Yanıtla
    mavi: anlayan aylin olabilir mi ?Bilemiyooorum:) 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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