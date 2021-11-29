Tarım Arazileri MASKİ İle koruma altında - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağında birikme yapan zararlı maddeler uzaklaştırılırken, suyun akışını sağlıklı olması amacıyla temizlik yapıldı.

Hizmet önemli

Tarım arazilerinin dere yatağında yakın olması nedeniyle bu çalışmanın önemli olduğunu belirten mahalle muhtarı Yakup Dikmen, "Hizmetin sınırı yok. Yapılan her çalışma vatandaşa olumlu yansıyor. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.