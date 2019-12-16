Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur. - Son Dakika

Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur.

6 saat önce

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur.böyle bir talep varmı ki

Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
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