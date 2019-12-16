Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur. - Son Dakika

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Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur.
6 saat önce
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
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