Tarım Eğitimi 180. Yıldönümü Kutlandı

09.01.2026 20:21
BAİBÜ'de Tarım Bayramı programı düzenlendi, gelecekte tarımın stratejik önemi vurgulandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) "Tarım Eğitim ve Öğretiminin 180. Yılı, Tarım Bayramı" programı düzenlendi.

BAİBÜ Ziraat Fakültesi, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde üniversitenin Gölköy Yerleşkesi'nde düzenlenen programda konuşan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, bugün sadece akademik bir meseleyi değil, bu kadim coğrafyanın geleceğini, varoluş mücadelesini konuşmak için bir arada olduklarını söyledi.

İçinde bulunulan yüzyılın, güç dengelerinin değiştiği bir dönem olduğuna işaret eden Yiğit, "Eskiden ülkeler arası mücadeleler sadece enerji koridorlarında yapılıyordu. Bugün ise mücadele, su havzalarında ve buğday tarlalarında da veriliyor. Savunma sanayimiz ve teknolojimizle gurur duyuyoruz. Bir devlet için savunma sanayi ne kadar önemliyse tarım da artık en az o kadar hatta daha stratejik öneme sahiptir. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacaktır." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi ünvanı almaya hak kazanan 8 akademisyen için biniş giydirme töreni gerçekleştirildi.

Program, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar'ın "Ülkemizde Tarım Eğitimi ve Tarım Meslek Liseleri", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan'ın "Tarımda Dijital Dönüşüm ve Akıllı Tarım Uygulamaları" konulu sunumlarıyla sona erdi.

Programa, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, BAİBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İmren, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Özdemir, akademik ve idari personel, meslek odası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

