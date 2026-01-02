Tarım Fakültesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Tarım Fakültesi İçin Protokol İmzalandı

Tarım Fakültesi İçin Protokol İmzalandı
02.01.2026 17:13
Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe'de yeni tarım fakültesi binası için protokol imzaladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binasının yapımı için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kızıltepe Orman Fidanlık Şefliği içerisinde yer alan arazide inşa edilecek Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binasına ilişkin protokolü, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile hayırsever iş insanı Kenan Kösen tarafından imzalandı.

Üniversiteye tahsis edilen 40 bin metrekarelik yeni yerleşke üzerinde, 6 bin 750 metrekare kapalı alana sahip fakülte binası inşa edilecek.

Protokol kapsamında fakülte binasının yanı sıra altyapı çalışmaları ile çevre ve peyzaj düzenlemeleri de hayata geçirilecek.

Yapım sürecinin yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özcoşar, hayırseverlerin eğitime sunduğu katkıların büyük önem taşıdığını belirtti.

Özcoşar, şunları kaydetti:

"Yeni yıla değerli bir kazanımla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemizin modern ve donanımlı bir bina ile yerleşkeye kavuşmasına katkı sunan hayırsever iş insanı Kenan Kösen'e teşekkür ediyorum. İmzalanan protokolün ve yapılacak bina ile yerleşkenin şehrimiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

İş insanı Kösen de fakültenin yapımını üstlenmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu aktardı.

Kösen "Doğup büyüdüğümüz topraklara ve ülkemize kalıcı bir değer kazandırmanın en anlamlı yolunun eğitime destek vermek olduğuna inanıyorum. Kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan fakülte binasının, öğrencilerimize, akademisyenlerimize, bölgemiz insanına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu anlamlı sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe, Güncel, Mardin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Fakültesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarım Fakültesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
