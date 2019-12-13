Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı, System.String[]

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Y.D. yönetimindeki 51 AAJ 145 plakalı minibüs, Orhanlı beldesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Deniz Gezmiş Kahraman, Büşra Kahraman, Mesudiye Özcan, Kezban Demirbaş, Teyhan Kaplan, Rabia Dündaş, Ayfer Dündaş ve Neriman Kahraman yaralandı. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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