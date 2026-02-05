Tarım Kredi Kooperatifleri TARSİM'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifleri TARSİM'i Ziyaret Etti

05.02.2026 10:35
Adem Darımla ve heyeti, TARSİM yönetimiyle tarım sigortaları ve yenilikleri hakkında görüştü.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla ve beraberindeki heyet, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetimini ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, kurumun İstanbul'daki genel müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve uygulamaları ile 2026'ya ilişkin yenilikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Engürülü, Türkiye'de tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve daha çok üreticiye ulaşılmasının önemine dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortaları branşına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde de bulunuldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

