Tarım Krizi: Üreticiler Yasal Hakkını İstiyor

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, tarım ve hayvancılık sektörünün 2025 yılında ağır bir krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, "ABD ve pek çok ülkede tarım ve gıda üretimine ekstra destekler verildiğini duyuyoruz. Yasal olarak hakkımız olan Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 1'lik tutarının 2026 yılı için 722 milyar TL olduğunu öğrendim. Ancak dün akşam desteklemelere ayrılan tutarın 168 milyar TL olduğunu gördük. Biz, yasal hakkımız olan yüzde 1'lik payın tamamının verilmesini istiyoruz" dedi.

Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, Merkez Birliği başkanlarının yaptığı açıklamaları eleştirdi. 2025'in üretici için zorluklarla geçtiğini kaydeden Başkaya şöyle konuştu:

"2025 yılı, maalesef tarım kesimindeki tüm üreticilerimizin zarar ettiği bir yıl oldu. Kuraklık, don ve şap hastalığı gibi üst üste gelen felaketler nedeniyle üretici kesimi korkunç şekilde zarar etti. Üretici birliklerimizin Merkez Birliği başkanlarının yaptığı açıklamaları okuyunca doğrusu şoke oldum. Bu başkanlardan, üreticinin yılbaşından beri üretim maliyetinin altında süt sattığını, litre başına yaklaşık 2 TL zarar ettiğini, uygulamaya konulan destekleme modelinin yanlış olduğunu ve TARSİM dayatmasından dolayı üreticilerin yaklaşık yüzde 20'sinin sigorta yaptıramadığı için hiç destek alamadığını, destek alanların ise yüzde 70'inin yalnızca 20 ile 32 kuruş arasında bir destekle yetinmek zorunda kaldığını söylemelerini beklerdim.

"Şaptan dolayı zarar gören arkadaşlarımızın desteklenmesini talep ediyorum"

Süt arzındaki azalmanın mevsimsel etkilerden ve şap hastalığından kaynaklandığını; üretici sütten para kazanırsa hayvanını daha iyi besleyeceğini, hayvanlar iyi beslendiği takdirde ise süt ve et veriminin artacağını, böylelikle şaptan dolayı kaybedilen miktarın telafi edileceğini söylemelerini isterdim. Bitkisel üretimde dondan zarar gören üreticilerimize Bakanlığımızın destek çıkması doğru bir karardı. Ancak aynı şekilde, şaptan dolayı büyük zarar gören arkadaşlarımızın da desteklenmesini talep ediyorum. Şap hastalığı ile birlikte aylardır zarar eden üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak bir yıl süreyle ertelenmesini talep etmelerini isterdim.

"İthalatın durmasını ve Bakanlık içerisindeki ithalat lobilerinin temizlenmesini isterdim"

Pamuk, buğday, arpa, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi beş temel üründe üretimin artırılması gerektiğini ifade ederdim. Bu üretimin artması için hükümetimizin yol, köprü, tünel ve cezaevi gibi yatırımları bir kenara bırakıp, başta GAP olmak üzere su yatırımlarına öncelik vermesini talep ederdim. İthalatın durmasını ve Bakanlık içerisindeki ithalat lobilerinin temizlenmesini isterdim. Sanayicilerin ve marketlerin kar marjlarının yasayla belirlenmesi gerektiğini; hallerin, celeplerin, tacirlerin ve mezbahaların sıkı denetlenmesi gerektiğini dile getirirdim.

"Yasal hakkımız olan yüzde 1'lik payın tamamının verilmesini istiyoruz"

ABD ve pek çok ülkede tarım ve gıda üretimine ekstra destekler verildiğini duyuyoruz. Yasal olarak hakkımız olan Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 1'lik tutarının 2026 yılı için 722 milyar TL olduğunu öğrendim. Ancak dün akşam desteklemelere ayrılan tutarın 168 milyar TL olduğunu gördük. Biz, yasal hakkımız olan yüzde 1'lik payın tamamının verilmesini istiyoruz."