Tarım öğretiminin 174. yılı BUÜ'de kutlandı - Son Dakika
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Tarım öğretiminin 174. yılı BUÜ'de kutlandı

7 saat önce

Türkiye'de zirai eğitim-öğretimin başlamasının 174. yıldönümü Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) kutlandı.

Tarım öğretiminin 174. yılı BUÜ'de kutlandı, System.String[]

Türkiye'de zirai eğitim-öğretimin başlamasının 174. yıldönümü Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) kutlandı.


Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Bayrak Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlatılan tören, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyon ile devam etti. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Lale Yıldız, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Nejla Yörüklü, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ziraat mühendisleri ve öğrenciler katıldı.


Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, tarım sektörünün çok köklü bir meslek grubu olduğunu söyledi. Son yıllarda ziraatin öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığını vurgulayan Adem Doğangün; "Mühendislik alanında kendimiz üretimler yapıyoruz, ancak bazı malzemeleri dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Tarım ise dışarıya bağımlı kalmadan, ihracata direk katkı verebilen bir sektördür. Akademisyenlerin de bu sektörde yapması gereken çok sayıda iş var. Üzerine düşen sorumluluklar var. Hep birlikte bu alan üzerinde çalışmamız ve proje üretmemiz gerekiyor. Gençlerimiz bu konuda bizden daha duyarlı. Geleceğe yönelik bakmamız ve hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Üniversite olarak hem üreticiyiz hem de akademik konuda çalışmalar yapıyoruz. Köklü fakültelerimiz var. Önemli projelere imza atıyoruz" diye konuştu.


BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise ziraat alanında AR-GE çalışmalarına yönelmek gerektiğini vurguladı. Çalışmaların hızlandırılması konusunda akademik kadroya büyük görevler düştüğünün altını çizen İlhan Turgut, "Sektörümüzde yeniliklere açık olmak gerekiyor. Yükseköğretimde tarımsal alanda yapılan AR-GE çalışmaları yetersiz. Bunun geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Zirai rekabete açık olabilmek için, katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Tarım alanında yapılması gereken çok sayıda çalışma mevcut. Ancak yetişmiş insan gücü de gerekiyor. Tüm bu eksik konuları tamamladığımız zaman sektörün öncü ülkelerinden biri olabiliriz" dedi.


Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Oya Kaçar tarafından 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ülkemiz Açısından Önemi ve Geleceği' konulu detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Töreninin sonunda akademik aşama yapanlar ile meslekte 30. ve 50. yılını dolduranlara plaket takdim edildi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, İlhan Turgut, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
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