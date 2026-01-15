Tarım Ürünleri Fiyatları Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Tarım Ürünleri Fiyatları Arttı

Tarım Ürünleri Fiyatları Arttı
15.01.2026 10:39
TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyatlarının aralık ayında yıllık %36,01, aylık %3,06 yükseldiğini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık yüzde 36,01, aylık yüzde 3,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,47 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,25 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,57 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,59 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 125,68 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,27 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Aralık, Finans, Tarım

Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Fiyatları Arttı - Son Dakika

