Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan Mamak ziyareti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Ankara'nın Mamak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçede ilk ziyaretini Mamak Kaymakamlığına yapan Bakan Yardımcısı Aksu, Kaymakam Ali Sırmalı'yla bir süre sohbet ederek görevinde başarı diledi.

Ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi de makamında ziyaret eden Aksu, burada yaptığı konuşmada, Başkan Köse'nin gayretli çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi.

Aksu, tarım alanında Belediye eliyle yapılacak tüm projelere destek olacaklarını belirtti.

AK Parti ile MHP Mamak ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Aksu, programı kapsamında Mamak'ın tarım projeleri, kadın kooperatifleri ve kooperatiflerin ürettiği organik ürünler hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.