Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolulu çiftçilere gönderilen 35 ton macar fiği ve yem bezelyesine ek olarak 50 ton daha yem bitkisi gönderildiğini bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin yem bitkisi ihtiyacı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen macar fiği ve yem bezelyesinin bedelinin yüzde 75'inin bakanlık tarafından hibe olarak karşılandığını çiftçilerin sadece yüzde 25'lik bir ödeme yaptığını anımsattı.

Geçen haftalarda bakanlık tarafından gönderilen 35 ton macar fiği ve yem bezelyesinin Tarım İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtılmasının ardından talebin artması üzerine 50 ton yem bitkisi gönderildiğini kaydeden Metin, Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilen bitki tohumlarının dağıtımına başlandığını belirtti.

Metin, Bolulu çiftçilerin ihtiyaçları ve isteklerinin kendileri için emir sayıldığına da değindiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Onların taleplerini ve ihtiyaçlarını elimizden geldiğince en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçen haftalarda gönderdiğimiz 35 ton bakanlık hibeli yem bitkisine gelen talep üzere ek olarak 50 ton daha çiftçilerimize dağıtılmak üzere Tarım İl Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Devletimizin desteği, bizlerin gayretiyle Bolu tarımı hak ettiği yere gelecek. Çiftçilerimiz isteyecek biz yapacağız ve Bolu'yu hep birlikte kalkındıracağız."