Kirişci: "Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı" - Son Dakika
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Kirişci: "Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı"

07.08.2022 16:33
Kirişci: "Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi. (1)

"Almış olduğumuz tedbirler sayesinde, hamdolsun ülke olarak marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı. Provakatif amaçlı, maksadı farklı olan birtakım girişimler oldu. Ama onlara ilişkin de anında almış olduğumuz aksiyonlarla bunlar da geri çevrildi. Tabir caizse püskürtülmüş oldu.

YORUMLAR
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Tüm çevremizi olduğu gibi bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız' Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Tüm çevremizi olduğu gibi bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirişci: 'Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirişci: "Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı" - Son Dakika
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