Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması

23.01.2026 15:24
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez, bir bayrağa şiir yazılmaz, bir bayrağa türküler yazılmaz Türkiye'den başka. O yüzdendir ki bizim için ay yıldızlı bayrak yere düşecek bir alamet değil, uğruna şehit olunacak bir şereftir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez, bir bayrağa şiir yazılmaz, bir bayrağa türküler yazılmaz Türkiye'den başka. O yüzdendir ki bizim için ay yıldızlı bayrak yere düşecek bir alamet değil, uğruna şehit olunacak bir şereftir." dedi.

Yumaklı, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Kastamonu İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'yi bulunması gereken yere getirdiğini ve ülkeyi bütünleştiren bir güven ve istikrar abidesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Biz bu tarihi yazmaya devam ederken elbette yolumuza taş koymak isteyenler, bizlere çelme takmak isteyenler çıkacaktır ama kararlı duruşumuz, istikrarlı yürüyüşümüz ve en önemlisi de memleket sevdamız bunların hepsinin üstesinden gelecek güce sahiptir. Bu güç, milletimizden aldığımız güçten başka bir şey değildir." diye konuştu.

Tarihi eşik aşılacakken yapılanların tesadüfi olmadığına dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Son olarak hepimizin nefretle kınadığı Nusaybin-Suriye sınırında bayrağımıza yapılan hain saldırı, maalesef hepimizin sinir uçlarına dokunmuştur. Bu mesajı bayrak yere düşmesin diye binlerce şehit veren şühedalar, evliyalar şehri, evladı olmaktan gurur duyduğum Kastamonu'dan kamuoyuna ifade etmek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez, bir bayrağa şiir yazılmaz, bir bayrağa türküler yazılmaz Türkiye'den başka. O yüzdendir ki bizim için ay yıldızlı bayrak yere düşecek bir alamet değil, uğruna şehit olunacak bir şereftir. Şairler onu ifade ederken, 'kız kardeşimin gelinliği' derler. Şehidimizin son örtüsü olarak anarlar. İşte gölgesinde huzur bulduğumuz bu şanlı bayrağa bizim bakışımız tam da bu noktadandır."

Yumaklı, terörle mücadelede Türkiye'nin ilkesel ve kararlı çizgisini uzun süredir devam ettirdiğini anlatarak, "Terörsüz Türkiye hedefinin toplumsal huzuru sağlamak, kardeşliği ve ortak geleceği öncelemek olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu hedef, sınırlarımızın hemen dışında oluşabilecek tehditlere karşı da net bir duruşu beraberinde getirmektedir. Türkiye, kendi topraklarından terörü tasfiye ederken elbette sınır hattında yeni ve kalıcı risk alanlarının oluşmasına asla izin vermemiştir, vermeyecektir. Suriye sahasında ve sınırlarında yaşanan son gelişmeler, bu kararlılıktaki haklılığı bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

"İç cepheyi kuvvetlendirmek bizim için olmazsa olmazdır"

Son dönemlerde sahada ve siyasette yaşanılan hareketliliğin tesadüfi olmadığını belirten Yumaklı, "Türkiye ne zaman tarihi bir eşiği aşmaya çalışsa, kardeşlik bağlarını perçinlemeye çalışsa mutlaka kirli bir el devreye giriyor. Bugün terörü kaynağında kurutma kapasitesine sahip bir ülkeyiz. Bölgesel ve küresel de bir gücüz aynı zamanda. Ne yapmamız gerekir? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, iç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşacaktır. Yani konu aslında bir cümleyle ifade edilecek olursa, iç cepheyi kuvvetlendirmek bizim için olmazsa olmazdır." görüşlerini paylaştı.

Yumaklı, AK Parti davasının "güçlü millet, güçlü Türkiye" davası olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız önümüze 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu koydu. Gece gündüz çalışma görevi verdi. Nasıl ki son 23 yılda sağlıktan eğitime, sanayiden enerjiye, tarımdan diğer bütün hususlara kadar hiç durmadan, dinlenmeden çalıştıysak, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Son 23 yılda Kastamonu'ya yapılan birçok su, orman ve tarım alanında yatırım var. Toplamda 74 milyar liralık rakamı konuşuyoruz. Özellikle 145 su ve sulama alanında tesis hizmete alındı. Bu tesislerle 255 bin dönümlük alan sulamaya açıldı. Bunun her yıl Kastamonu ekonomisine olan katkısı 2,6 milyar liradır."

"Boş lafla geçirecek en ufak vaktimiz yok"

Kastamonulu olduğunu ancak yerel tartışmalara girmeyeye gayret ettiğinin altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim yapmamız gereken hizmettir. Boş lafla geçirecek en ufak vaktimiz yok ama biraz önce gençler tezahürat yaptı, 'çöp, çamur, çukur' diye. Maşallah son dönemde bir de buna susuzluğu eklediler, beceriksizlikleriyle. Çöp, çamur, çukur, susuzluk, bir tane daha var, yolsuzluk. Bunların hepsi bize bir tek şeyi ifade ediyor, ben isimlerini söylemeyeyim, onlar kendilerini biliyor. Bir an önce kendilerine çekidüzen versinler ve memleketlerine, milletlerine hizmet etsinler. Bu vatandaşı hizmetlerden mahrum etmesinler. Hiç kimse çocuk değil. Neyin yapılıp neyin yapılamadığını gayet iyi görüyor. Laf kalabalığına getirerek vatandaşı mağdur etmenin açıklanabilir veya hoşgörülebilir tarafı yok. Dolayısıyla hem Kastamonu'daki hemşehrilerime hem de Türkiye'de belediye hizmetleriyle alakalı mağdur olan ve maalesef beceriksizliklerle mağdur edilen bütün vatandaşlarımıza kendilerine verilen sözleri çok yakından takip etmelerini özellikle istirham ediyorum."

Programda AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da selamlama konuşması yaptı.

Sevgilioğlu, konuşmaların ardından Yumaklı'ya geçen yıl Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınında çekilen fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: AA

