Tarım ve Orman Bakanlığı Avlanacak Hayvanların Listesini Açıkladı, Eski Milli Parklar Müdürü Özkara: "Yaban Hayatı Büyük Tehdit Altında"

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanacak yaban hayvanları listesini açıkladı. Nesli tükenen flamingo ve alageyik avcılığının devamına karar verildi. Eski Milli Parkalar Genel müdürü Hüsrev Özkara, "Alageyik avcılığının yapılmasına izin var, ancak Türkiye alageyik ve ceylan sayısında son derece yetersiz. 'Sayısı arttığında ava açılacaktır' gibi bir ibare için çok erken. Bugünkü avlanma anlayışıyla yaban hayatı büyük tehdit altında" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) verilerine göre, 2020-2021 av sezonunda av turizmi kapsamında bin 835 hayvan katledilerek toplam 26 milyon 857 bin TL gelir elde edildi.

Para karşılığında avlanmasına izin verilen canlılar arasında yaban keçisi, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik de yer alıyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlana kararda; 2015'te yayımlanan "Yaban Hayvanları, Av Hayvanları ve Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesi Kararları" yürürlükten kaldırılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen "yaban hayvanları listesi kararları" yayımlandı.

Yayımlanan kararda, Anadolu parsı, Akdeniz foku ve yaban keçisi nesli tükenmeyen türler arasına girdi.

Flamingoların yeterli popülasyona ulaştığında avlanmalarına izin verilmesi, yeni kararda da devamlılığını korudu.

Baykuş türleri, ağaçkakan türleri, kırlangıç gibi birçok kuş türü ve sürüngenlerden kaplumbağalar, "kesin koruma altında olan fauna türler" listesine alındı.

Sayısının az olduğu söylenen alageyiğin de "belli bir popülasyona ulaştığında" avlanmasının önü açıldı.

Aynı zamanda kızılgeyik ve karaca türlerinin de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği usullere göre avlanabileceği belirtildi.

Baykuş türleri, ağaçkakan türleri, kırlangıç gibi birçok kuş türü ve kaplumbağalar, kesin koruma altında olan "fauna türler" listesine alındı.

ESKİ MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRÜ ÖZKARA: "YABAN HAYVANLARI SAYIMLARI GERÇEK DEĞİL"

Eski Milli Parkalar Genel müdürü Hüsrev Özkara, "yaban hayvanlarının sayımlarının gerçek anlamda yapılmadığını" ve avcılığa açılan türlerin devamlılığı açısından sorun oluşabileceğini belirtti.

Özkara, "Avlanma planında, mevcut yapıyı sağlıklı bir şekilde tespit edeceksin. Habitatın kendi içerisinde bir fazlalığı varsa ona göre avcılık yapacaksın. Türkiye'de bu çalışmaları yapabilecek çapta çok az personel var. Doğal olarak da o türün amacını engelleyen avcılık, orada o türün azalmasına engel oluyorsa doğal olarak oradaki yaşamı etkiler" dedi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Özkara, şöyle devam etti:

"Avcılıktan dolayı, az sayıda erkek ve dişi olduğu zaman aynı şeyi döllüyorsunuz. Dolayısıyla akraba evliliği gibi hayvanlarda gelişme olmuyor. Değişim olumsuz yönde oluyor. O nedenle küçük popülasyonlarda genetik problemler var. Küçük popülasyonlara doğal olarak genetik özelliklere sahip çoğalma gerçekleştiğinden sağlıklı popülasyon ortaya çıkmıyor.

"TÜRKİYE ALAGEYİK VE CEYLAN SAYISINDA SON DERECE YETERSİZ"

Alageyik avcılığının yapılmasına da izin var, ancak Türkiye alageyik ve ceylan sayısında son derece yetersiz. 'Sayısı arttığında ava açılacaktır' gibi bir ibare için çok erken. 20 yıl önce ben Milli Parklar'dayken biz bu durumdaydık. 20 yılda bile gerçekleştiremediğini sanki sayısı artacakmış gibi karar alıyorsun. Bugünkü avlanma anlayışıyla yaban hayatı büyük tehdit altında.

YABAN HAYVANLARI VARLIĞINDA VERİLEN RAKAM GERÇEKÇİ DEĞİL"

Sahada ciddi çalışmalar yapılması lazım. Şu anda altyapısal bir çalışma yok. Verilen rakamlar gerçekçi değil. Türkiye'de hayvan popülasyonda verilen rakamlar gerçek rakamlar değil. Domuz avı bile gerçekten giderek sıkıntı yaşamaya başladı çünkü kontrolsüz."