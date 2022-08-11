Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının imdadına ekipler yetişti! Bakanlık, durumunun iyi olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının imdadına ekipler yetişti! Bakanlık, durumunun iyi olduğunu duyurdu

11.08.2022 13:35

Düzce'de arıcıların ürettiği acı baldan fazlaca yiyerek bayılan bir yavru boz ayı baygınlaştı. Harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, ayıyı tedavi altına alırken yapılan açıklamada, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar yavru boz ayıyı baygın halde buldu. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ardından yavru boz ayı ekipler tarafından tedaviye alındı.

Türkiye onu konuşuyor! İşte balı fazla kaçırınca bayılan ayının son durumu

"DURUMU İYİ, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Bakanlık, yavru bozanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.

Türkiye onu konuşuyor! İşte balı fazla kaçırınca bayılan ayının son durumu
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Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının imdadına ekipler yetişti! Bakanlık, durumunun iyi olduğunu duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının imdadına ekipler yetişti! Bakanlık, durumunun iyi olduğunu duyurdu - Son Dakika
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