Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar yavru boz ayıyı baygın halde buldu. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ardından yavru boz ayı ekipler tarafından tedaviye alındı.
Bakanlık, yavru bozanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.
Son Dakika › Yaşam › Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının imdadına ekipler yetişti! Bakanlık, durumunun iyi olduğunu duyurdu - Son Dakika