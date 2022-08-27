İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor

27.08.2022 11:29
İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın su kayıplarını en aza indirmek için 2014 yılında çıkardığı yönetmelik sonrası yüzde 39 olan kayıp oranı, yüzde 33,54'ü düştü.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın su kayıplarını en aza indirmek için 2014 yılında çıkardığı yönetmelik sonrası yüzde 39 olan kayıp oranı, yüzde 33,54'ü düştü. Hedeflenen yüzde 25 oranına ulaşılması halinde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık ihtiyacı kadar su kaybının önüne geçilecek.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 2014 yılında yayımlanmasından itibaren, içme suyu sistemlerindeki su kayıplarının azaltılması için belediyeler tarafından yapılan çalışmalara hız verildi. Mevzuat gereğince 2023 yılına kadar büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını en fazla yüzde 30 seviyesine, ilçe ve belde belediyeleri ise en fazla yüzde 35 seviyesine indirmekle yükümlü tutulmuştu. 2014 yılından günümüze kadar içme suyu sistemlerindeki su kayıp oranlarında azalmalar ve yapılan çalışmalar yıllık raporlamalar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca takip ediliyor. Hedeflenen değerlere ulaşmak için planlanan çalışmalar ve maliyetleri de İş Termin Planları vasıtası ile değerlendiriliyor.

SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEKBu süreçte, Su Kayıplarının Kontrolü El Kitabı ve Standart Su Dengesi Hesaplama Programı ve Türkçeye tercüme edilen EPANET Hidrolik Model Yazılımı ve Rehber Dokümanı hazırlanarak belediyelerin kullanımına sunuldu. Ayrıca belediyelere teknik destek sağlayacak eğitimler düzenlendi. Bu çalışmalara daha etkin ve kapsamlı olarak devam edilecek. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2015 yılında yüzde 39 olan su kaybı oranı ortalaması, 2021 yılında yüzde 33,54 değerine ulaştı.

Mevzuatın nihai hedefi olan yüzde 25 oranına ulaşılması halinde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacına karşılık gelen su kaybının önüne geçilebilecek.


YORUMLAR
500
Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı Sivas'ın 'nazar boncuğu'nu andıran gölleri turizme kazandırılmayı bekliyor Sivas'ın 'nazar boncuğu'nu andıran gölleri turizme kazandırılmayı bekliyor
Kaynak: DHA

su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 11:32:14. #1.13#
SON DAKİKA: İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement