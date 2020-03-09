Tarımda Kadın Girişimcilik Çalıştayı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal kalkınma eşittir, kadına destek demektir. Kadınlara destek verince gözüm arkada kalmıyor. Kadınların mutlaka kooperatifler kurmasını istiyorum. Bu konuda çalışma yapmaya hazırız. Ev hanımıyken hanım ağa olan binlerce kadınımız var." dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları tarafından Kaya İzmir Termal Otel Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimcilik Çalıştayı"nda konuşan Pakdemirli, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'de rakamlara göre yüzde14 kayıtlı kadın çiftçinin bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Kadın çiftçilerin desteklendiği projelerin başında gelen 'Genç Çiftçi Projesi'ne 50 bin başvuru yapıldı, bunun 30 bini kadınların başvurularından oluşuyor. Son 3 yılda 865 milyon lira ödeme yaptık. Tarımsal amaçlı kooperatif projeleri kapsamında 18 tarımsal amaçlı kadın kooperatifine 15 milyon lira kredi kullandırıldı." dedi.

Pakdemirli, üniversiteli kadın girişimcilere de pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini, ORKÖY destekleriyle 22 bin 394 kadına 45 milyon lira destek verdiklerini ifade etti.

Kadın girişimciliğin güçlendirilmesi programı kapsamında İŞKUR ve KOSGEB ile 81 ilde 5 bin 300 kadın çiftçiye eğitim verildiğinin altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"20 ilde 25 özel proje ile 1679 kadın çiftçiye eğitim verdik, 340 kadın çiftçinin istihdamı sağlandı. 21.yüzyılda Türkiye bölgede ve dünyada lider ülke olmak istiyorsa kadınların tarım ve orman alanında iş gücüne katılımlarını artırmalıyız. Kadınların olduğu her yerde nezaket, güzellik ve üretim var. En önemlisi de doğruluk ve dürüstlük var. Kadınlara imkan verilirse dünyayı bambaşka hale getirirler. Kırsal kalkınma eşittir, kadına destek demektir. Kadınlara destek verince gözüm arkada kalmıyor. Kadınların mutlaka kooperatifler kurmasını istiyorum. Bu konuda çalışma yapmaya hazırız. Ev hanımıyken hanım ağa olan binlerce kadınımız var."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci de "Biz kadınlar olarak çok şanslıyız 'Siz yürüyeceksiniz arkanızdan biz yürüyeceğiz' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu çalıştaydan çıkan sonuçlar bir kitap haline getirilecek. Çalıştay 81 ilimize örnek olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, 2 yıldan bu yana kadınları hayatın her yerinde güçlendirmek için kurslar düzenlediklerini aktardı.

Bakanlığın hibe desteğiyle İzmir'in Bayındır ilçesinde arıcılık yapmaya başlayan Hafize Ağartır ise 5 yıl önce işsiz kalmasının ardından devletin desteğiyle hiç bilmediği bir işe başladığını anlattı.

Yeşim Çam da "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında kendisine 5 büyükbaş hayvan verildiğini, şimdi ise 15 hayvanının bulunduğunu, yaşadığı Menemen ilçesinde tüm kadınlara örnek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli'ye kadınlar tarafından örgü bebek armağan edildi. Pakdemirli, hediyeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a vereceğini ifade etti.

Toplantıya katılan kadınlara fidan armağan edildi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve çok sayıda kadın katıldı.