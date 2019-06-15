Son Dakika Haberleri: Tarkan'a niyet Umut Kaya'ya kısmet
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Tarkan'a niyet Umut Kaya'ya kısmet

1 saat önce

İlk albümü "Volta" ile 2016 yılında müzik dünyasına merhaba diyen Umut Kaya üç yıl aradan sonra müzik dünyasına "Ortak Hafıza" ile bomba gibi düştü.

Tarkan'a niyet Umut Kaya'ya kısmet, System.String[]

Umut Kaya, sözleri müzik dünyasının Minik Serçe'si Sezen Aksu'ya ait olan 'Ortak Hafıza' şarkısıyla başarılı bir çıkış yaptı.

Tarkan'ın '10' albümü için seslendirdiği ancak son anda albüme almaktan vazgeçtiği şarkı, Umut Kaya'ya uğurlu geldi.

Umut Kaya, şarkıyı ilk olarak Tarkan'ın sesinden dinleyince çok beğendi ve hemen okumak istedi. Düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan 'Ortak Hafıza' müzik listelerinde hızla yükseldi ve 1 milyon izlenme rakamını aştı.

Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Umut Kaya, iddialı klibiyle de adından söz ettiriyor.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:03 Kaynak: Bültenler
Sezen Aksu, Tarkan, Güncel
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