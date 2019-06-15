Tarkan'a niyet Umut Kaya'ya kısmet

Umut Kaya, sözleri müzik dünyasının Minik Serçe'si Sezen Aksu'ya ait olan 'Ortak Hafıza' şarkısıyla başarılı bir çıkış yaptı.

Tarkan'ın '10' albümü için seslendirdiği ancak son anda albüme almaktan vazgeçtiği şarkı, Umut Kaya'ya uğurlu geldi.

Umut Kaya, şarkıyı ilk olarak Tarkan'ın sesinden dinleyince çok beğendi ve hemen okumak istedi. Düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan 'Ortak Hafıza' müzik listelerinde hızla yükseldi ve 1 milyon izlenme rakamını aştı.

Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Umut Kaya, iddialı klibiyle de adından söz ettiriyor.