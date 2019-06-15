Tarkan'a niyet Umut Kaya'ya kısmet
1 saat önce
İlk albümü "Volta" ile 2016 yılında müzik dünyasına merhaba diyen Umut Kaya üç yıl aradan sonra müzik dünyasına "Ortak Hafıza" ile bomba gibi düştü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:03 Kaynak: Bültenler
Umut Kaya, sözleri müzik dünyasının Minik Serçe'si Sezen Aksu'ya ait olan 'Ortak Hafıza' şarkısıyla başarılı bir çıkış yaptı.
Tarkan'ın '10' albümü için seslendirdiği ancak son anda albüme almaktan vazgeçtiği şarkı, Umut Kaya'ya uğurlu geldi.
Umut Kaya, şarkıyı ilk olarak Tarkan'ın sesinden dinleyince çok beğendi ve hemen okumak istedi. Düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan 'Ortak Hafıza' müzik listelerinde hızla yükseldi ve 1 milyon izlenme rakamını aştı.
Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Umut Kaya, iddialı klibiyle de adından söz ettiriyor.
Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldular
Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!
CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım
Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi