Tarla Sürerken Alev Alan Traktör, Hurdaya Döndü
30 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, pamuk tarlasını sürerken alev alan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.
ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinde, pamuk tarlasını sürerken alev alan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Akçakale'ye bağlı Uzunyol kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Ali Başak, 63 TG 399 traktörüyle pamuk tarlasını sürdüğü sırada motor bölümünde aşırı ısınma soncu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tüm traktörü sardı. Sürücü Başak kendi imkanları ile yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, traktör ise kullanılamaz hale geldi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:34 Kaynak: DHA
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