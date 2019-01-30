Son Dakika Haberleri: Tarla Sürerken Alev Alan Traktör, Hurdaya Döndü

Tarla Sürerken Alev Alan Traktör, Hurdaya Döndü

30 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, pamuk tarlasını sürerken alev alan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarla Sürerken Alev Alan Traktör, Hurdaya Döndü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, pamuk tarlasını sürerken alev alan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Akçakale'ye bağlı Uzunyol kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Ali Başak, 63 TG 399 traktörüyle pamuk tarlasını sürdüğü sırada motor bölümünde aşırı ısınma soncu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tüm traktörü sardı. Sürücü Başak kendi imkanları ile yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, traktör ise kullanılamaz hale geldi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:34 Kaynak: DHA

Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfalı Spiker Düğününü Yarıda Bırakıp Haberleri Sundu CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki

Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 04:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarla Sürerken Alev Alan Traktör, Hurdaya Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]