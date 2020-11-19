Tarsus Belediyesi ile Mersin ESOB işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Belediyeye ait Kemalpaşa Mahallesi'ndeki taşınmazın, eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere Mersin ESOB'a tahsisi için protokol töreni düzenlendi.
Protokol, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer arasında imzalandı.
Dinçer, açıklamasında, esnafın kişisel eğitim ve mesleki becerilerinin gelişimi, piyasanın ihtiyaç duyduğu ara elamanın yetiştirilmesi, işyeri açılmasında danışmanlık hizmeti verilmesi için tahsisin yapıldığını ifade etti.
- Kaynak: AA
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