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Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

05.01.2022 15:41
Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

Tarsus Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde hamur yoğurma makinesi dağıtımı yaptı.

Tarsus Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde hamur yoğurma makinesi dağıtımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hamur yoğurma işleriyle uğraşan kadınlara kolaylık sağlanması için tedarik edilen makineler, 16 mahallenin muhtarlığına ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hamur işlerinin zahmetli olduğunu belirterek, "Hem kadınlarımızın hamur yoğurma işini kolaylaştırmak hem de işlemler sırasında oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için yaptığımız bu destekleri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Taşobası Mahallesi Muhtarı Kurtuluş Gazi de makineleri kullanmak isteyen mahalle sakinlerinin kendileriyle irtibat kurabileceğini kaydetti.

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı
Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı
Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı
Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

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Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı - Son Dakika
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