Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, öğrencilerle buluştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, öğrencilerle bir araya geldi.

Penbe, Tarsus Şehit Sabri Acem Ortaokulu'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, futbola 10 yaşında başladığını söyledi.

İyi bir futbolcu olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Penbe, hırslı ve yetenekli bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Kariyerinde birçok başarının bulunduğunu aktaran Penbe, "Futbol aşkım nedeniyle üniversite okuyamadım. Üniversite okumayı çok isterdim. Sizler öğrencisiniz hem ders çalışın hem spor yapın, futbol oynayın. Yürüdüğünüz yolda kararlı olun. Unutmayın size bir gün şans mutlaka gelecek. O şansı iyi kullanın ama önce yeteneğinizi keşfedin. Yeteneğinize göre geleceğinize şekil verin. Futbolda başarı ekip ve takım olmaktan geçer. Bireysel olarak çok iyi futbolcu olabilirsiniz ama takım olabilmek her şeyden önemlidir." diye konuştu.

Bir öğrencinin Fatih Terim'le ilgili soru sorması üzerine Penbe, Terim'in çok iyi bir lider olduğunu ve futbolcular üzerinde inanılmaz etkisinin bulunduğunu kaydetti.

Penbe, etkinlik sonunda öğretmen ve öğrencilerin formalarını imzaladı.