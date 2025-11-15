Mersin'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı
15.11.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı
Haber Videosu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitede 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis yüzlerini kapatan 3 şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitede 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Polis, binaya girip, çıkarken yüzlerini kapatan 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

Olay, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4'üncü katta oturan M.Y. adlı kişi ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve gelen M.Y. evinin dağınık olduğunu, evde bulunan 1 milyon değerinde altın ziynet eşyasının bulunmadığını gördü. M.Y. hemen polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri evde gerekli çalışmasını yaptı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis, hırsızlık yaşandığı gün sitenin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde 1'i çocuk 3 kişinin yüzlerini kapatarak girip çıkması yansıdı. Görüntülerdeki şüpheli hareketler nedeniyle polis yüzlerini kapatarak giren kişilerin kimliklerini tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Tarsus, Mersin, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar
Dünyaca ünlü diziden Trump’ı küplere bindirecek sahne Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne
Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek
Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı
23 yaşındaki işçinin feci ölümü Beton parçaları üzerine düştü 23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

17:23
Teklif yapıldı Göztepe’ye Galatasaray’dan sürpriz transfer
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
16:50
Taraftarlar heyecanlı İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
16:31
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
16:23
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz
15:48
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu Görüntü elden ele dolaşıyor
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 17:44:32. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.