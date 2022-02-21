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Tarsus'ta Baba Destek Eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

Tarsus'ta Baba Destek Eğitim programı düzenlendi

21.02.2022 11:48
Tarsus'ta Baba Destek Eğitim programı düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından Baba Destek Eğitim Programı düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından Baba Destek Eğitim Programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AÇEV program kapsamında Tarsus Gençlik Kampı'nda katılımcılara eğitim verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÇEV Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz, vakıf olarak babalara yönelik birçok program düzenlediklerini belirtti.

Baba Destek Eğitim Programı'nın yaygınlaşması için çalışma yaptıklarını aktaran Deniz, amaçlarının babaların, kendi önemlerinin ve rollerinin farkına varmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

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Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Tarsus, Mersin, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Baba Destek Eğitim programı düzenlendi - Son Dakika


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