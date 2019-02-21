Tarsus'ta Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Tarsus
Kaymakamı Yüksel Ünal, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verdi. İstanbul
'da düzenlenen Kulüplerarası Atletizm Şampiyonası'nda, uzun atlamada Türkiye
şampiyonu olan Arda Umuç, 200 metrede 3. olan Cem Özsu, 60 metre engelli yarışında 3. olan İrem Darılmaz ile Kırıkkale
'de yapılan Türkiye Halter Şampiyonası'nda bayanlarda 40 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Gamze Altun, 76 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Buse Nur
Geyik, 71 kilogramda 2. olan Cennet Takan, 3. olan İlayda Uzun'un yanı sıra erkeklerde 67 kilogramda 3. olan Bilal Makal, Ünal'ı ziyaret etti.
Ünal, sporcuların antrenörlerinin ve Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu'nun da katıldığı ziyarette, sporcuları tebrik ederek hediye takdim etti.