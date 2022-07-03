Tarsus'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tarsus'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

03.07.2022 09:17
Tarsus'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Şehit Asım Uslu Sokak'ta Cevdet Verdi Sitesi B Blok kat 2'de yer alan A.S.'nin kiracı olarak oturduğu dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Ev sakinleri konutta bulunduğu sırada çıkan yangında evden yükselen dumanlar üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangında dairede büyük zarar oluşurken, yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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