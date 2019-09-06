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Tarsus'ta TAKİK toplantısı

22 dakika önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (TAKİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Tarsus'ta TAKİK toplantısı, System.String[]

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (TAKİK) üyeleriyle bir araya geldi.

TAKİK tarafından kent sorunları, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sektör sorunlarının konuşulduğu toplantı düzenlendi.

Otcu, yaptığı konuşmada, ilçenin, başta ekonomik yönden olmak üzere tüm alanlarda kalkınabilmesi için herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

TAKİK Başkanı Ruhi Koçak da bu tür toplantıları önemsediklerini ifade ederek, "Burada TAKİK altında çeşitli meslek gruplarından oluşan üyelerimiz var. Her bir meslek grubunun da farklı sorunları, önerileri ve beklentileri bulunuyor." dedi.

Toplantıya Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.

Sertel Otcu, Ekonomi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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