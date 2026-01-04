Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

04.01.2026 18:24
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda refüje çarparak alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Hüseyin S. idaresindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Karayayla mevkisinde refüje çarparak alt geçide düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılanlardan Hacı Mehmet S'nin (56) hayatını kaybettiği, sürücü, Handenur S, Zehra S. ve Fatmanur K'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Handenur S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S'nin, uzman çavuş oğlunu karşılamak için aile yakınları ve oğlunun nişanlısı Fatmanur K. ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

19:33
SON DAKİKA: Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
