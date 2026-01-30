Tarsus\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarın Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K. C.'ın kullandığı 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Takla atarak duran hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN