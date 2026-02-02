Tarsus'ta Yılkı Atlarına Kış Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarsus'ta Yılkı Atlarına Kış Yardımı

Tarsus\'ta Yılkı Atlarına Kış Yardımı
02.02.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartlarında yılkı atları ve köpekler için besleme yaptı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde yaşayan yılkı atları için besleme çalışması yaptı.

Mersin'de kış mevsiminin en çetin yaşandığı bölgelerden biri olan Karboğazı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle otların azalması ve bitki örtüsünün kar altında kalması, yılkı atlarının besine ulaşmasını zorlaştırıyor. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaşayan hayvanlarının bu zorlu süreçte besinsiz kalmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılkı atları için özel bir besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yılkı atlarını, yonca ile birlikte besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, arpa flake, mısır flake ve toklu besi yeminden oluşan rasyonla besledi. Çalışma kapsamında bölgede yaşayan yabani köpekleri de unutmayan ekipler, onlar için de mama bıraktı.

'HAYVANLARIN BU ZORLU DÖNEMİ ATLATMALARINI AMAÇLIYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Hekim Zekiye Sibel Mazlum, yalnızca Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların değil, bölgedeki yabani ve yarı yabani hayvanların refahından da sorumlu olduklarını belirterek, zorlu kış şartları olan Karboğazı mevkiinde besleme çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı. Mazlum, "Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, dağlık alanlarda yaşayan yılkı atları ve civardaki köpekler de besin bulmada zorluk çekiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen ve her sene düzenli periyotlarla sürdürülen çalışma kapsamında sahaya çıktık. Amacımız; hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını sağlamak" dedi.

'EKOSİSTEMİN GELECEĞİNİ DE GÖZETEN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ'

Yaban hayvanlarının besleme çalışmalarının düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Mazlum, "Bu çalışma aynı zamanda, insan ile doğa arasında dengeyi koruma sorumluluğunun bir göstergesi olup; sadece bugünü değil, ekosistemin geleceğini de gözeten bir anlayışın ürünü. Bizler doğada yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyarak, görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Tarsus, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Yılkı Atlarına Kış Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:32:57. #7.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Yılkı Atlarına Kış Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.