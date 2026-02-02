Tarsus\'ta Yılkı Atlarına Kış Yardımı

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde yaşayan yılkı atları için besleme çalışması yaptı.

Mersin'de kış mevsiminin en çetin yaşandığı bölgelerden biri olan Karboğazı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle otların azalması ve bitki örtüsünün kar altında kalması, yılkı atlarının besine ulaşmasını zorlaştırıyor. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaşayan hayvanlarının bu zorlu süreçte besinsiz kalmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılkı atları için özel bir besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yılkı atlarını, yonca ile birlikte besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, arpa flake, mısır flake ve toklu besi yeminden oluşan rasyonla besledi. Çalışma kapsamında bölgede yaşayan yabani köpekleri de unutmayan ekipler, onlar için de mama bıraktı.

'HAYVANLARIN BU ZORLU DÖNEMİ ATLATMALARINI AMAÇLIYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Hekim Zekiye Sibel Mazlum, yalnızca Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların değil, bölgedeki yabani ve yarı yabani hayvanların refahından da sorumlu olduklarını belirterek, zorlu kış şartları olan Karboğazı mevkiinde besleme çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı. Mazlum, "Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, dağlık alanlarda yaşayan yılkı atları ve civardaki köpekler de besin bulmada zorluk çekiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen ve her sene düzenli periyotlarla sürdürülen çalışma kapsamında sahaya çıktık. Amacımız; hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını sağlamak" dedi.

'EKOSİSTEMİN GELECEĞİNİ DE GÖZETEN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ'

Yaban hayvanlarının besleme çalışmalarının düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Mazlum, "Bu çalışma aynı zamanda, insan ile doğa arasında dengeyi koruma sorumluluğunun bir göstergesi olup; sadece bugünü değil, ekosistemin geleceğini de gözeten bir anlayışın ürünü. Bizler doğada yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyarak, görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.