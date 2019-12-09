Son Dakika Haberleri: Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya: "OSB yatırımcılara gelecek vaad ediyor"
Son Dakika Güncel Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya: 'OSB yatırımcılara gelecek vaad ediyor' - Son Dakika

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya: "OSB yatırımcılara gelecek vaad ediyor"

6 saat önce

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı ve Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kaya, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcılara gelecek vaad ettiğini belirtti.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya:

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı ve Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kaya, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcılara gelecek vaad ettiğini belirtti.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada organize sanayi bölgelerinin hem bölgenin üretim üstlerine hem de bölgeye hayat veren çalışma alanları olduğunu kaydetti.

Organize sanayi bölgelerinin ülke ekonomisine çok büyük katkı sağladığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Bugün ekonomide çarkları döndüren şirketlere bakıldığı zaman organize sanayi bölgeleri sayesinde verimliliklerini artırdıklarını ve katma değer ürettiklerini görebiliriz. Bunun yanı sıra ihracat rekorları kıran ürünler üreten organize sanayi bölgelerinin son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline geldiği de göz ardı edilemez. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ne kadar cazip hale getirirsek, yatırımcı açısından bir çekim merkezi haline dönüştürürsek, bundan en büyük faydayı şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi görecektir. Bu nedenle Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesine değer katacak, marka değerini yükseltecek projelere ağırlık vereceğiz. Türkiye'nin en cazip organize sanayi bölgelerinden birisi olacak Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini daha da tercih edilebilir hale getirmek istiyoruz. Mersin-Tarsus OSB yatırımcılara gelecek vaad ediyor."

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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