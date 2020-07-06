Tarsus ve Çamlıyayla'da yol çalışmaları - Son Dakika

Tarsus ve Çamlıyayla'da yol çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'un ova bölgesinde yer alan ve on yıllardır kapsamlı bakımdan geçirilmeyen 9.4 kilometrelik Kefeli, Çöplü ve Yaramış grup yolunda sıcak asfaltla yama, sathi kaplama ve şarampol açma çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'un ova bölgesinde yer alan ve on yıllardır kapsamlı bakımdan geçirilmeyen 9.4 kilometrelik Kefeli, Çöplü ve Yaramış grup yolunda sıcak asfaltla yama, sathi kaplama ve şarampol açma çalışması gerçekleştirdi.

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Büyükşehir ekipleri, Kefeli, Çöplü, Yaramış grup yolunun yanı sıra Kumdere Mahallesinde 1.9 kilometre 2. kat sathi kaplama, Çakırlı Mahallesi'nde sıcak asfaltla yama, Dedeler Mahallesi'nde ise box yerleştirme ve yol bakım faaliyetlerini yerine getirdi. Ekipler, Çamlıyayla'da ise Hapkapan mevkinde heyelandan zarar gören yolda çalışma yürütürken, Ergene ve Sebil mahalle yollarında da bakım ve tesviye çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, "Uzun zamandır sıkıntı yaşanan Kefeli, Çöplü ve Yaramış mahallelerini bağlayan 9.4 kilometrelik yolda ikinci kat sathi kaplama faaliyeti yürüttük. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak sorun yaşanan bu yolda beklenen çalışmaları gerçekleştirdik. Tarsus merkezin yanı sıra ova ve kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Çamlıyayla'da da ekiplerimiz hummalı şekilde faaliyet yürütüyor. Çamlıyayla Hapkapan mevkinde heyelandan dolayı zarar gören yolda detaylı şekilde çalışma yürütüyoruz. Söz konusu bu noktada altyapı ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama da yapacağız. Çamlıyayla'da Ergene ve Sebil mahalle yollarında da çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.


Tarsus'ta sorumluluk bölgelerinde 810 kilometrelik, Çamlıyayla'da ise 55 kilometrelik yol ağına Büyükşehir olarak hizmet götürdüklerini kaydeden Boltaç, "Tarsus ve Çamlıyayla'da toplam 865 kilometrelik yol ağına hizmet götürüyoruz. Şöyle bakacak olursak Ankara'ya gidip-gelecek mesafe kadar sorumluluk alanımız var. Planlı ve programlı şekilde tüm yollarımızın bakımlarını gerçekleştireceğiz. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in sunduğu imkanlarla, Tarsus'ta olduğu gibi ilimizin tüm ilçelerinde vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz" diye konuştu.


Kefeli Mahallesi muhtar 1. azası ve bölge çiftçilerinden Benhur Güngör ise uzun yıllardır yollarının kötü olduğunu ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, "Kefeli, Çöplü, Yaramış hattındaki bu yol oldukça kötü durumdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç, sesimizi duyarak gerekli olan asfaltlama çalışmasını başlattılar. Kendilerine bölge halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus ve Çamlıyayla'da yol çalışmaları - Son Dakika
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