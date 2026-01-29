Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Akçakoca ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M isimli yabancı uyruklu şahıs ile Hakan Şahin (22) isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. A.M., tüfekle Hakan Şahin'e ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Hakan Şahin'e ilk müdahale Akçakoca Devlet Hastanesinde yapılırken ardından Düzce Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Şahin burada yapılam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yandan kaçmaya çalışan A.M. isimli şahıs, suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruştuma başlatıldı. - DÜZCE