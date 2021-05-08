Tartışma yaratan ilaç listeden çıkarıldı! Hidroksiklorokin, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Tedavi Rehberini' güncelledi. Alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı korona tedavisinde artık kullanılmayacak. Hastalara evde ya da hastanede bu ilaç verilmeyecek.

DSÖ, DAHA ÖNCEDEN İLACIN ETKİLİ OLMADIĞINI DUYURMUŞTU

Bilim insanları ve sağlık meslek örgütleri, daha önce bu ilacın koronavirüs tedavisinde etkili olmadığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü, 22 Mayıs 2020 tarihinde Lancet'te yayımlanan bir araştırmayla hem hidroksiklorokinin yan etkilerine hem de Kovid-19 tedavisinde herhangi bir etkinliğinin olmadığına ilişkin sonuçlar duyurdu.

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.