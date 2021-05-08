Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Tedavi Rehberini' güncelledi. Alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı korona tedavisinde artık kullanılmayacak. Hastalara evde ya da hastanede bu ilaç verilmeyecek.
Bilim insanları ve sağlık meslek örgütleri, daha önce bu ilacın koronavirüs tedavisinde etkili olmadığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü, 22 Mayıs 2020 tarihinde Lancet'te yayımlanan bir araştırmayla hem hidroksiklorokinin yan etkilerine hem de Kovid-19 tedavisinde herhangi bir etkinliğinin olmadığına ilişkin sonuçlar duyurdu.
Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Sağlık › Tartışma yaratan ilaç listeden çıkarıldı! Hidroksiklorokin, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak - Son Dakika